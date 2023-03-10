Depremden etkilenen AGÜ öğrencilerine bağış kampanyası

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) öğrenim gören, depremden etkilenen öğrencilere burs olarak verilmek üzere Rektörlük tarafından bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde Kayseri Valiliği’nin 28.02.2023 tarih ve 63494 sayılı izniyle başlatıldı. Bağışçılar, AGÜ Deprem Yardım Toplama Hesabı’na ‘Tek Seferlik’ ya da ‘Talimatlı Aylık Düzenli Bağış ‘seçenekleriyle 15 Şubat 2024 tarihine kadar bağış yapabilecekler. İsimlerinin yayınlanmasını arzu eden bağışçılara teşekkür mesajları, açıklama kısmına “Adım yayınlansın” şeklinde not yazmaları halinde, üniversitenin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.

Bağış kampanyası hesap bilgileri şöyle:

Hesap adı: AGÜ Deprem Yardım Toplama Hesabı

Banka Adı: V. Bankası Kayseri Düvenönü Şubesi

Alıcı: AGÜ Deprem Yardım Toplama Komisyonu Üyesi, SKS Daire Başkanı Ali Özdemir

IBAN: TR72 0001 5001 5800 7319 8527 07

Açıklama: Burs niyetli bağış