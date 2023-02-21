Depremden etkilenen çocuklara trafik eğitimi verildi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elâzığ illerinde yıkıma sebep oldu. Depremlerden sonra birçok vatandaş yakın illere tahliye edildi. Kayseri’ye de birçok depremzede vatandaş geldi.

Kayseri İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise KYK yurdunda aileleri ile birlikte yaşayan ve depremden etkilenen 152 çocuğun depremin etkisinden kurtulmalarına destek sağlamak için etkinlik düzenledi. Çocuklarla birlikte vakit geçiren ekipler çocuklara trafik eğitimi verdi. Ekipler daha sonra çocuklara trafik boyama kitabı, çeşitli hediyeler verilerek ve aktiviteler yapılarak moral ve motivasyonları yükseltme çalışması yapıldı.