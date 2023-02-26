Depremden etkilenen illerden, Kayseri'ye 5 bin 421 öğrenci nakledildi

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı deprem dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin yapıldığını açıkladı. Kayseri'ye ise 5 bin 421 öğrenci nakledildi. 

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  • 26.02.2023 17:29
  • Güncelleme: 26.02.2023 17:29
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Depremden etkilenen illerden, Kayseri'ye 5 bin 421 öğrenci nakledildi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 44 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler ise çevre illere gitti. Depremzede aileler çocuklarını Türkiye’nin çeşitli illerine nakil talebinde bulundu. Kayseri’ye ise 5 bin 421 öğrenci nakledildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “26.02.2023 itibariyle  depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

Kayseri’ye 5 bin 421 öğrencinin nakli gerçekleştirilirken çevre illere nakledilen öğrenci sayıları ise şu şekilde;

İstanbul: 12 bin 44 öğrenci,
Ankara: 22 bin 364 öğrenci,
Bursa: 4 bin 765 öğrenci,
Konya: 9 bin 522 öğrenci, 
Antalya: 16 bin 13 öğrenci,
Mersin: 16 bin 611 öğrenci,
Muğla: 5 bin 66 öğrenci,
İzmir: 6 bin 659 öğrenci,
Aydın: 4 bin 125 öğrenci nakledildi.

1ha

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