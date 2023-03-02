Depremden etkilenen illerden, Kayseri’ye 6 bin 853 öğrenci nakledildi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 45 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler ise çevre illere gitti. Depremzede aileler çocuklarını Türkiye’nin çeşitli illerine nakil talebinde bulundu. Kayseri’ye ise 6 bin 853 öğrencinin nakil yaptırdığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla 10 ilimizden 202 bin 817 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın her imkân ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre deprem bölgesinden diğer illere giden ve orada okullara kayıt yaptıran öğrenci sayısı şu şekilde;

Ankara: 27 bin 679 öğrenci,

Antalya: 18 bin 922 öğrenci,

Mersin: 18 bin 878 öğrenci,

İstanbul: 15 bin 19 öğrenci,

Konya: 11 bin 366 öğrenci,

İzmir: 8 bin 77 öğrenci,

Kayseri: 6 bin 853 öğrenci,

Bursa: 6 bin 26 öğrenci,

Muğla: 5 bin 870 öğrenci,

Aydın: 4 bin 670 öğrenci.