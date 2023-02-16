Depremden etkilenen kişi ne yapmalı?

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem geride psikolojik etkiler de bıraktı. Zamanla yaraların sarılacağını belirten Psikolog Mustafa Eldek, depremden sonraki 1 ay sürenin kritik olduğunu söyledi.

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  • 16.02.2023 11:14
  • Güncelleme: 16.02.2023 11:14
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Depremden etkilenen kişi ne yapmalı?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde yaşanan deprem tüm Türkiye’yi etkiledi. Deprem sonrası ilk 1 ayın kritik bir dönem olduğunu ifade eden Psikolog Mustafa Eldek, 1 ay içerisinde psikolojik belirtiler azalmazsa psikolog veya psikiyatriden destek alınması gerektiğini belirtti. 

‘SAĞ KALAN SUÇLU PSİKOLOJİSİ’

İnsanlarda bu durumlarda sağ kalan suçlu psikolojisine girerek kendilerine zarar verebileceğini ifade eden Psikolog Mustafa Eldek, “Depremden ciddi şekilde etkilendik. İlk önce kendimize zaman tanımamız gerekiyor. Nasıl ki bir yaranın kabuk bağlayıp iyileşmesini bekliyorsak ruh sağlığımız için de yine aynı şekilde beklememiz gerekiyor. Depremden sonraki 1 ay bizim için kritik bir dönemdir. Bu süre içerisinde belirtilerin azalmasını bekleriz ve bu şekilde azalma olmadan devam ediyorsa bir destek almak çok verimli olacaktır. Diğer durumda ise, kişinin rutinlerine dönmesini isteriz. Rutine döndükçe bizim analitik zekamız çalışmaya başlar ve böylece stres seviyesi aşağı düşer. Diğer isteğimiz ise doğru, güvenilir haber kaynaklarını takip etmektir. Kişi sürekli haberleri veya sosyal medyayı takip ettikçe stres seviyesi yukarıda olacaktır. Diğer bir isteklerimizden birisi ise; fiziksel olarak kendilerine zaman ayırmalarıdır. Beslenme, uyku düzeni bu süreçte önemlidir. Çünkü şu an sağ kalan suçlu dediğimiz bir psikoloji vardır bizim; ‘o insanlar orada acı çekiyor ben hiçbir şey yapmayayım, yemekten içmekten kesileyim’ dedikçe biz kendimize acı çektiriyoruz. Bu acıyı dindirip ilk önce kendimizi sonra da depremzedeler için ne yapabiliriz faktörünü düşünmek bizler için önemlidir” diye konuştu.

1ha

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