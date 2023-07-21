Depremden sonra gönüllülük arttı

ANDA Derneği Kayseri Temsilcisi Şevket Doğan; 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen vatandaşların arttığını söyledi.

ANDA Derneği Kayseri Temsilciliği; 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen depremin ardından afetlerde gönüllülüğün önemini anlatmak ve toplumda farkındalık düzeyini artırmak için Cumhuriyet Meydanı’nda stant açtı. Açılan stantta derneğin faaliyetleri hakkında vatandaşlarla bilgiler verilirken, çalışmalarda kullanılan aletler de tanıtıldı. Dernek hakkında bilgiler veren ANDA İl Temsilcisi Şevket Doğan; "ANDA Derneği Kayseri Temsilcisi Şevket Doğan; "Suriye Savaşı ile birlikte ortaya çıkan insanlık dramında bölgeye yardım götürmek için genel başkanımızın birkaç arkadaşıyla birlikte yardım götürmek için bir araya gelen arkadaşların, daha sonra sosyal medyanın etkisiyle dernek statüsü almış bir dernek. Derneğimizin ismi ANDA, Göktürkçe’de ’kan kardeşi’ anlamına geliyor. Şuanda 35 ilde faaliyet gösteriyoruz. Bu illerden biri de Kayseri. Arama, kurtarmada farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptık. Vatandaşlarımız tarafından yoğun bir gönüllülük talebi var. Çok sayıda sorular vardı, biz de bunları gidermek için Cumhuriyet Meydanı’na stant kuralım istedik. Ekipmanlarımızı tanıtmak istedik. Gönüllülüğün önemini biraz daha ön plana çıkartmak için, aynı zamanda bizim de diğer STK’ların da gönüllü sayısını artırabilmek amacıyla stant kurduk" dedi.

"48 vatandaşımızı canlı çıkartmak bize nasip oldu"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlardan çok sayıda soru aldıklarını ifade eden Doğan, verilen mücadeleyi daha iyi anlatabilmek için stant açtıklarını belirtti. Depremin ardından dernek olarak yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında 48 vatandaşı enkazlardan canlı olarak çıkardıklarının altını çizen Şevket Doğan; "Son Kahramanmaraş depremleriyle birlikte oradaki verdiğimiz mücadeleyi gören vatandaşlarımız; ’Evimizde televizyon karşısında bunu izlemektense orada faydalı olabilirdik’ şeklinde çok sayıda dönüş aldık. Vatandaşlarımızın bizlere sorabilecekleri, gönüllü olmak için öğrenmek istedikleri konuları burada arkadaşlarımızla birlikte gidermek için Cumhuriyet Meydanındayız. ANDA Derneği olarak insani yardım ve arama faaliyetleri yapıyoruz. 2 yıldır Kayseri’de arama ve kurtarma ekibi kurduk. Şuanda 190 arkadaşımızla birlikte mücadele veriyoruz. 60’ı arama ve kurtarma personeli. Şuanda da inşallah olmaz ama sel, deprem, kayıp gibi ihtiyaç olursa AFAD’a destek olmak için gönüllü olarak hizmet veriyoruz. Pazarcık depreminde 32 arkadaşımızla birlikte ilk gün Osmaniye’de görevlendirildik. Daha sonra Kahramanmaraş merkezde çalıştık. Osmaniye’de 5, Kahramanmaraş’ta 43 vatandaşımızı canlı olarak çıkartmak bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.