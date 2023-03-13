Depremden sonra muhabbet kuşlarının satışı patladı

Kayseri'de 8 yıldır petshop işletmeciliği yapan Gürkan Özek, muhabbet kuşlarının depremden birkaç saniye önce depremi fark edip, buna göre tepki verdiklerini söyleyerek, 'Kuşlar deprem dolayısıyla uyarsın diye vatandaşlarımız alıyorlar' dedi.

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  • 13.03.2023 13:23
  • Güncelleme: 13.03.2023 13:51
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Depremden sonra muhabbet kuşlarının satışı patladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 8 yıldır petshop işletmeciliği yapan Gürkan Özek, muhabbet kuşlarının depremden birkaç saniye önce depremi fark edip, buna göre tepki verdiklerini söyleyerek, ”Kuşlar deprem dolayısıyla uyarsın diye vatandaşlarımız alıyorlar” dedi.

Kayseri’nin Karpuzsekisi ve Saraycık mahallelerinde meydana gelen 4 üzeri depremler vatandaşlarda panik oluşturdu. Bazı vatandaşlar geceyi çadır da ve dışarda geçirirken, bazıları da tek katlı müstakil evlerine giderek, depremden etkilenmemenin yolunu aradı. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlarda depremi daha önceden hissettiği belirtilen ve ona göre tepki gösteren muhabbet kuşlarına ilgi gösterdi. Depremden haberdar olup, kendilerini bir an önce evden uzaklaştırmak isteyen vatandaşlar, muhabbet kuşu beslemeye başladı.

"Depremden sonra da muhabbet kuşlarına ilgi arttı”

Depremden sonra vatandaşların muhabbet kuşlarına olan ilgilerinin arttığını söyleyen Petshop işletmecisi Gürkan Özek, “Kayseri’de depremler oldu. Kuşlar depremden birkaç saniye önce depremi hissedebiliyor. Ötmesi ve çırpınmalardan dolayı anlıyoruz. Depremden sonra da muhabbet kuşlarına ilgi arttı. Kuş satışlarımız arttı. Muhabbet kuşları evde en güzel şekilde beslenecek uysal bir hayvanlar. Aslında her hayvan depremi hissediyor. Ancak evde beslenecek olanların en başında muhabbet kuşu geliyor. Bizimde bu depremlerle birlikte satışlarımız arttı. Kuşlar deprem dolayısıyla uyarsın diye vatandaşlarımız alıyorlar. Bugünde şimdiye kadar 30 tane sattık. Gündüz olan depremlerde kuşların çırpıntıları ve seslerinden dolayı bizde depremi hissettik. Kuşların tepkisinden birkaç saniye sonra deprem oldu bizde kendimizi dışarı attık. Vatandaşlarımızın kuş beslemelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Muhabbet kuşu besleyen vatandaşlara önerilerde bulunan Özek, “Kuşların dal darı var onları versinler. Suyuna damlatılacak vitaminleri var. Kuşların günlük suyunu değiştirsinler. Haşlanmış yumurta yedirebilirler” ifadelerini kullandı.

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İHA

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