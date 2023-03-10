Depremden tedirgin olan göçmenler Sahabiye’de çadır kurdu

Merkez üssü Kayseri’nin Hacılar ilçesi Karpuzsekisi olan 4,8 şiddetindeki deprem, korkuttu. Bazı yapılarda da ufak çaplı hasara neden olan sarsıntılar nedeniyle birçok kişi evlerine girmekte tereddüt ediyor.

Bazı vatandaşlar parklarda çadır kurdu. Göçmenlerin çoğunlukla yaşadığı Sahabiye Mahallesi’nde de çok sayıda göçmen kentsel dönüşüm alanı için boşaltılan alanda çadırlar kurdu. İhtiyaçlarını yine evlerinde gideren göçmenler, vakitlerinin çoğunu buradaki çadırlarda geçiriyor.