Depreme 7. katta yakalandılar, kaçışlarını anbean kaydettiler

Sivas'ın Gürün ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme 7. katta yakalanan kombi ustası ve arkadaşı, kaçışlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaşadıkları korku görüntüye yansıdı.

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  • 14.03.2023 11:24
  • Güncelleme: 14.03.2023 11:24
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Depreme 7. katta yakalandılar, kaçışlarını anbean kaydettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme 7. katta yakalanan kombi ustası ve arkadaşı, kaçışlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaşadıkları korku görüntüye yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem, Sivas’ın Gürün ilçesini de derinden etkiledi. İlçede şans eseri can kaybı yaşanmazken, birçok bina depremin etkisiyle ağır hasar aldı. Öğle saatlerinde yaşanan ikinci depreme kombi bakımı için gittiği apartmanın 7. katında yakalanan Ömer Başkaya, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde evde bulunanlar ayakta durmakta zorlanırken, depremin şiddeti gözler önünde serildi.

"Teyze yerde yuvarlandı"

Kombi bakımı için gittiği evde depreme yakalanan Ömer Başkaya, depremin şiddetiyle evde bulunan yaşlı kadının yere düştüğünü belirterek, "6 Şubat’ta öğlen saat 01.30’da gerçekleşen depremde ilçemizde bulunan Aktaş Sitesi 7. kattaydık. Yaşlı bir müşterimizin ’Biz üşüyoruz, kombimize bak’ demesi üzerine mağdur olmasın diye mecbur kalarak kombi bakımına gittik. Kombiyi onararak çalıştırdık. Tam çıkacağımız esnada depreme yakalandık. Deprem çok şiddetliydi, aşırı derece salladık. Teyze yerde yuvarlanıyordu; amca, elemanım ve ben sıkıca bir yerlere tutunmak şartıyla ayakta kalabildik. Depremin bitmesinin ardından kendimizi can havli ile dışarı atabildik. Allah o günleri bir daha bizlere yaşatmasın" dedi.

İHA

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