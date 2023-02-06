Depreme canlı yayında yakalandı, spikerin zor anları kamerada

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan spiker, haber sunmaya devam etti.

AFAD’ın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de büyük paniğe yol açtı. Korku dolu anların yaşandığı depreme canlı yayında yakalanan TV1 Televizyonunun Haber Şefi Şeyda Tuba Çalapverdi, depreme canlı yayında yakalandı. Sakinliğini koruyan Çalapverdi, yayınına devam etti. O anlar kameralara yansıdı.