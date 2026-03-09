Depreme Karşı Bilinç Talas'tan Meydan'a Taşındı

Talas Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu bilgilendirme standıyla vatandaşlara deprem bilinci kazandırmaya yönelik önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Belediye ekipleri tarafından kurulan stantta, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gereken doğru davranışlar ve deprem sonrasında uygulanması gereken adımlar vatandaşlara detaylı şekilde anlatıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara ayrıca arama kurtarma ekipmanları ve acil durum malzemeleri tanıtılarak olası bir afet durumunda hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Etkinlik kapsamında Talas Belediyesinin ilçedeki parklara yerleştirdiği deprem konteynerleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Konteynerlerde bulunan kazma, kürek, levye, ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve benzeri hayati ekipmanların kullanım amaçları vatandaşlara anlatıldı.

“AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK HAYAT KURTARIR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmadan hem bireysel hem de kurumsal olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Deprem Haftası vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğumuz standımızda vatandaşlarımıza deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Ayrıca ilçemizdeki parklara yerleştirdiğimiz deprem konteynerlerinde bulunan hayati ekipmanlar hakkında da bilgilendirme yapıyoruz. Amacımız afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmaktır.”

Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak afetlere hazırlık konusunda farkındalık çalışmalarının ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

