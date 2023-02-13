Depremin 158'inci saatinde Kayseri'den giden ekip bir kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 depremle 10 il büyük hasar aldı. 7. günde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sevindirici haber Hatay Antakya’dan geldi.

Deprem bölgesine giden Kayseri Kumtel A.Ş. arama kurtarma ekibi depremin 158’inci saatinde canlı olarak bir kişiyi son anda enkazdan duydukları ses sayesinde kurtardı. Antakya Cumhuriyet Mahallesinde bir binanın enkazı altında kalan 13 yaşındaki Fatih isimli çocuk Kayseri gönüllü ekibin çalışması doğrultusunda kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Fatih’in enkaz altında kalan anne ve babasın ise kurtarılamadığı öğrenildi.