Depremin büyüklüğü, saati ve konumunu önceden bilmek mümkün değil

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem Kayseri'den de hissedildi. Halen devam eden sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar korku yaşarken, sosyal medyadaki 'şu saatler arası deprem yaşanacak' gibi paylaşımlar ise korkuyu arttırıyor.

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  • 22.02.2023 10:31
  • Güncelleme: 22.02.2023 10:43
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Depremin büyüklüğü, saati ve konumunu önceden bilmek mümkün değil
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Asparagas paylaşımlara itibar edilmemesini isteyen deprem bilimciler, depremin saatinin, tam konumunun ve büyüklüğünün önceden bilinemediğini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 11 ilde yıkıma sebep olurken, halen devam eden yeni depremler ve artçı sarsıntılar vatandaşları endişelendiriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden hızla yayılan asılsız, kaynağı olmayan paylaşımlar da endişeyi arttırıyor. Bazı kişilerin konum ve saat vererek deprem olacağı bilgisini yayması, panik havasına sebep olurken uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. 

‘KONUMU, SAATİ VE BÜYÜKLÜĞÜ TAHMİN EDİLEMEZ’

Elde bulunan bilgi ve teknolojik imkanlarla depremin büyüklüğünün, konumunun ve saatinin bilinemeyeceğini vurgulayan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, asparagas paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Evsen, “Afşin-Elbistan fayının kırılmasıyla birlikte Malatya fayı tetiklenmeye başladı ancak bunun ne zaman kırılacağı konusunda net bir bilgi yok. Zaten bilim insanları ve bu konuyla ilgili çalışan bizler depremin nerede olabileceği, hangi büyüklükte oluşacağı ve hangi saatte meydana geleceği konusunda bir bilgi sahibi değiliz. Bütün bilimsel çalışmalara rağmen bu üç sorunun cevabı verilemez. Yalnızca bizde değil Japonya, Amerika, Avrupa ülkeleri de bu 3 sorunun cevabını bilmiyor. Konuyla ilgili çalışmalar var. Hem kamu kurum ve kuruluşları hem enstitüler hem de bu konuyla ilgili bilim insanları emek harcıyor. Ancak bu 3 sorunun cevabını 1 sene sonra mı 10 sene sonra mı verirler bunlar tartışmalıdır ve bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

1ha

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