Depremin çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak için etkinlik düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaklaşık 50 bin insanın hayatı kaybettiği depremler özellikle çocuklar üzerinde psikolojik hasara sebep oldu. Depremin çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi, depremin psikolojik travmasının etkilerini azaltmak ve çocukları daha da mutlu edebilmek adına etkinlik düzenledi.

Büyükşehir’in uzman ekipleri, çocukların manevi olarak da yanında yer alırken, depremzede çocukların da yer aldığı programda yapılan etkinliklerle çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tomarza Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar geçirdi.