Depremin merkez üssü kontrol edildi, sorun yok

Kayseri'de merkez üssü Hacılar ilçesi olan saat 05:28’de 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentin bir çok yerinde hissedilen deprem sonrasında ekipler depremin merkez üssünde kontroller yaptı. Yapılan kontroller sonrası polis telsizinden, 'Kontrollerin yapıldığı, mahalle muhtarıyla görüşüldüğü ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı, herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığı' anons edildi.

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Merkez üssü Hacılar ilçesinde 4.9 şiddetindeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, yaşanan depremin artçı sarsıntısının olabileceğini söyledi. Evsen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Saat 05.28 itibariyle Hacılar merkezli 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ecemiş fay zonuna ait tipik karakteristikli yeni bir deprem daha yaşadık. Korkuya kapılmadan ve panik oluşturmadan sükunetimizi koruyalım. Artçı sarsıntıları 3,8 olabilir" ifadelerini kullandı.