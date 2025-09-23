Depremin psikolojik etkileri nasıl atlatılır?

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı düzenlenmesi planlandı. Bu durumda deprem psikolojisinin nasıl aşılacağı da akıllara geldi. Psikolog Mustafa Eldek ise bu durumun nasıl aşılacağı ile ilgili, “İlk önce kendimize zaman tanımamız gerekiyor. Nasıl ki bir yaranın kabuk bağlayıp iyileşmesini bekliyorsak ruh sağlığımız için de yine aynı şekilde beklememiz gerekiyor. Depremden sonraki 1 ay bizim için kritik bir dönemdir. Bu süre içerisinde belirtilerin azalmasını bekleriz ve bu şekilde azalma olmadan devam ediyorsa bir destek almak çok verimli olacaktır. Diğer durumda ise, kişinin rutinlerine dönmesini isteriz. Rutine döndükçe bizim analitik zekamız çalışmaya başlar ve böylece stres seviyesi aşağı düşer. Diğer isteğimiz ise doğru, güvenilir haber kaynaklarını takip etmektir. Kişi sürekli haberleri veya sosyal medyayı takip ettikçe stres seviyesi yukarıda olacaktır. Diğer bir isteklerimizden birisi ise; fiziksel olarak kendilerine zaman ayırmalarıdır. Beslenme, uyku düzeni bu süreçte önemlidir. Çünkü şu an sağ kalan suçlu dediğimiz bir psikoloji vardır bizim; ‘o insanlar orada acı çekiyor ben hiçbir şey yapmayayım, yemekten içmekten kesileyim’ dedikçe biz kendimize acı çektiriyoruz. Bu acıyı dindirip ilk önce kendimizi sonra da depremzedeler için ne yapabiliriz faktörünü düşünmek bizler için önemlidir” ifadelerini kullandı.