Depremin vurduğu Ericek'te yaralar sarılıyor

6 Şubat'ta depremin vurduğu 11 ilden birisi olan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları için üç gündür bölgede bulunan İncesu, Develi ve Hacılar Belediyesi ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor. 170 hanenin yıkıldığı 140 kişinin hayatını kaybettiği mahallede belirlenen alanlarda enkazlar iş makinaları yardımıyla şehir dışına taşınıyor.

Enkaz kaldırma ve yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren İncesu Belediyesi çalışanı Hasan Kafa "Başkanımız Mustafa İlmek'in talimatı ile bölgeye geldik. İncesu, Develi ve Hacılar Belediyesi olarak çalışmalara başladık. Başkanlarımız da bizleri yalnız bırakmıyor. Bölgede birçok yer yıkıldı. Bizle rde enkazı kaldırmaya, yaraları sarmaya başladık. Burada çok farklı duygular içerisinde çalışıyoruz. El ele verip burayı ihya ve inşa edeceğiz. Burasını İncesu, buradaki insanları hemşerimiz ve yıkılan evleri kendi evlerimiz gibi görüyoruz. Bu hassasiyetle çalışıyoruz. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Başkanımızın talimatı ile Ericek’i daha güzel hale getireceğiz. Belediye ekiplerimizin hazırladığı yardım malzemeleri de halkımıza dağıtılıyor. Devletimiz bütün imkanları ile burada" dedi.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.