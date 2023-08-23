Depremler Erciyes dağını aktif hale getirir mi?

Dün de Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrası sönmüş bir yanardağı olan Erciyes Dağı’nın aktif hala gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, “Bir yanardağın yeniden aktif olabilmesi için çok yüksek sismik faaliyetlerin olması gerekiyor. Eğer öyle bir durum olursa Erciyes Dağın yeniden aktif hale gelmesi mümkün ama bu çok uzun bir süreç” dedi.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde hala artçı depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre de Kayseri’nin Sarız İlçesi Kırkısrak bölgesinde de dün öğlen saat 13:17’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin şiddetini 4,7 olarak revize etti. Deprem sonrası Sarız’da birçok artçı deprem daha meydana geldi.

Yaşanan depremlerin ardından Kayseri’de bulunan sönmüş bir yanardağı olan Erciyes Dağı’nın aktif hale gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Erciyes Dağı'nın Türkiye'nin aktif bir yanardağı olduğunu belirterek, art arda çok yüksek sismik faaliyetlerin olması durumunda patlayabileceğini söyledi. Özdemir, “Erciyes dağı aktif bir fayın üzerine oturmuş bir dağ. Hatta bu fayların oluşumuna neden olan bir dağ. Bir yanardağın yeniden aktif olabilmesi için çok yüksek sismik faaliyetlerin olması gerekiyor. Eğer öyle bir durum olursa Erciyes Dağın yeniden aktif hale gelmesi mümkün ama bu çok uzun bir süreç. Kıta içinde yer değişimlerinin çok olması gerekiyor. Çok fazla sismik hareket getirir. Bunun ne kadar sürede olacağını bilemiyoruz ama elbet bir gün olacağını tahmin ediyorum çünkü hala aktifiz” şeklinde konuştu.

‘KARADENİZ’DE MAGMATİK FAALİYETLER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Gelecekte Karadeniz’de magmatik faaliyetlerin olabileceğini düşündüklerini belirten Özdemir, “Ben gelecekte Karadeniz’de magmatik faaliyetler olacağını, volkanizmalar oluşacağını düşünüyorum çünkü Karadeniz’e doğru çok fazla alttan bir baskı oluşuyor. O da olacak ama bizim ömrümüz bunları görmeye yetmez. Çünkü bu süreçler bin yıl, 2 bin yıl, 5 bin yıl, 10 bin yıl, milyon yıl içerisinde oluşuyor. Mesela Türkiye 13 milyon yıl önce oluşmaya başlamış bir kıta ve genç bir kıta, bunun üzerindeyiz” ifadelerini kullandı.