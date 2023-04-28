Depremler Erciyes Yanardağı'nı tetikler mi?

Kayseri ve Kahramanmaraş Merkezli 4 ve üzeri 600'den fazla meydana gelen depremler, bölgenin en yüksek noktası olan 3916 metrelik volkanik Erciyes Yanardağı'nı tetikleyip tetiklemediği sorusu herkesin merak konusu.

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  • 28.04.2023 18:04
  • Güncelleme: 28.04.2023 18:04
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Depremler Erciyes Yanardağı'nı tetikler mi?

Merak adilen bu soruyu cevaplandıran deprem uzmanı Sismolog Dr. Ramazan Demirtaş,  Kayseri ve civarında tarihsel ve aletsel dönemde 1205, 1335, 1717, 1835, 1836, 1914, 1940, 1998, 2003-2022 yılları arası olmuş depremlerde, acaba Erciyes yanardağı neden patlamamış? diyerek tarihsel veriler ışığında bu soruya açıklık getirdi.

Haber Merkezi

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