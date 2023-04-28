Depremler Erciyes Yanardağı'nı tetikler mi?
Kayseri ve Kahramanmaraş Merkezli 4 ve üzeri 600'den fazla meydana gelen depremler, bölgenin en yüksek noktası olan 3916 metrelik volkanik Erciyes Yanardağı'nı tetikleyip tetiklemediği sorusu herkesin merak konusu.
- 28.04.2023 18:04
- Güncelleme: 28.04.2023 18:04
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Merak adilen bu soruyu cevaplandıran deprem uzmanı Sismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Kayseri ve civarında tarihsel ve aletsel dönemde 1205, 1335, 1717, 1835, 1836, 1914, 1940, 1998, 2003-2022 yılları arası olmuş depremlerde, acaba Erciyes yanardağı neden patlamamış? diyerek tarihsel veriler ışığında bu soruya açıklık getirdi.
Haber Merkezi
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