Depremler Erciyes Yanardağı'nı tetikler mi?

Merak adilen bu soruyu cevaplandıran deprem uzmanı Sismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Kayseri ve civarında tarihsel ve aletsel dönemde 1205, 1335, 1717, 1835, 1836, 1914, 1940, 1998, 2003-2022 yılları arası olmuş depremlerde, acaba Erciyes yanardağı neden patlamamış? diyerek tarihsel veriler ışığında bu soruya açıklık getirdi.