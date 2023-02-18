Depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 40 bini geçti

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının yarın itibarıyla sonlandırılmış olacağını söyleyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, "40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var. 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor. 430 bin kişi bölgeden tahliye edildi" açıklamasını yaptı.