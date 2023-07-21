Depremzede aile Kayseri'de İstikbal Mobilya şubesi açtı

Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelen depremzede aile, İstikbal Mobilya'nın Kayseri'deki 7. Mağazası olan Taşkınlar Şubesi'ni düzenlenen kurdele merasimi ile hizmete açtı.

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  • 21.07.2023 20:30
  • Güncelleme: 21.07.2023 20:30
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Depremzede aile Kayseri'de İstikbal Mobilya şubesi açtı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle Kayseri’ye göç eden aile, İstikbal Mobilya’nın Kayseri’deki 7. Mağazası olan Taşkınlar Şubesi'ni hizmete açtı.
Deprem felaketi sebebiyle Kayseri’ye göç ettiklerini belirten Elif Yörük, “Asrın felaketi olan yaşadığımız deprem sonrası çok büyük tarifsiz acılar hissettik. Sadece insanlarımızı değil, bir şehri kaybetmenin hüznünü yaşadık. Kendimizi yalnız hissettiğimiz anda Kayseri’de İstikbal Mobilya ailesi bizlere kucak açtı. Onlara çok müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.
İstikbal Mobilya’nın bundan 65 yıl önce Kayseri’de kurulduğunu söyleyen İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, ”Ayrıca yatırımların büyük bir kısmını Kayseri’ye yapan bir firmayız” ifadelerini kullandı. İstikbal Mobilya’nın, Türkiye sınırlarının da ötesine yayıldığını sözlerine ekleyerek, “Dünyada 100’ün üzerinde ülkede binlerce mağazamızla ürünlerimizi mobilya severlere sunmaktayız. Bu devasa yatırımın arkasında 3000’in üzerinde çalışanımız, on binlerce sahada çalışan personellerimiz ve partnerlerimiz bulunmakta. Biz ülkemiz için çalışıyoruz, üretiyoruz ve Kayserimize kazandırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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