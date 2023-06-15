Depremzede ailenin 500 bin lirası çalındı

 Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra Kayseri'ye yerleşen afetzede aile, bu kez hırsızlık şoku yaşadı. Eve giren kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar evde bulunan yaklaşık 500 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. 

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  • 15.06.2023 17:21
  • Güncelleme: 15.06.2023 17:21
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Depremzede ailenin 500 bin lirası çalındı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Maraş’tan Kayseri’ye gelen depremzede Bayır ailesi, Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle’de tuttukları eve yerleşti. Bayır ailesinin evine gece uyurken hırsız girdi ve evde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki altın, dolar ve Türk Lirası’nı alarak kayıplara karıştı. 

Kahramanmaraş’ta depremden hasar gören evi güçlendirmek için para biriktirdiğini anlatan depremzede Bayram Bayır, “Eşim ikizlere hamile. Sıcak olduğu için gece yatarken balkon kapısını açık bıraktı. Eşim 12 gibi kalkmış herhangi bir şey yokmuş. Sabah oldu biz eşimle hastaneye kontrole gidecektik, eşim beni çağırdı ‘çantayı boşaltmışlar’ dedi. Baktık çanta bomboş. Direk polisi aradım, her şey gitmiş. Çantanın içinde 248,75 gram altın, 2 bin dolar, 4 bin 300 nakit para, 2 yarım altın vardı. Yaklaşık 500 bin lira değerinde. Hırsız balkon kapısından giriyor, yatak odasında çantayı eliyle koymuş gibi bulup içinden paraları alıp götürüyor. Yanımızdan geçiyorlar biz hiç farkında bile olmuyoruz. Hatta camın önünde benim pantolonum vardı onu alıp balkona çıkarıyorlar. İçindeki cüzdandan paraları alıyorlar. Onlarla beraber kartları, kimlikleri, her şeyi alıp gidiyorlar. Biz Şubat ayının sonuna doğru geldik. Bu parayla da orada orta hasarlı ve az hasarlı evlerimiz var. Onları tamir etmek için babam çekmişti. Kendi param bile değildi. Onlar çadırda kaldığı için bana vermişlerdi. Yaklaşık 2 aydan beri burada duruyordu. Şimdi tekrar bankaya hangi yüzle gideceğiz onu da bilmiyoruz. Polise şikayetimizi yaptık. Giden paramızın bulunmasını istiyoruz. Tek isteğimiz bu” şeklinde konuştu.

1ha

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