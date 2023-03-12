Depremzede avukat mesleğini Kayseri'de sürdürüyor

Kahramanmaraş’ta 8 yıldır avukatlık yapan Nuh Akbudak, meydana gelen depremlerde ofisinin yıkılmasının ardından Kayseri’de mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından kent merkezinde bulunan ofisi yıkılan avukat Nuh Akbudak, ailesiyle birlikte Kayseri’ye geldi. Akbudak, daha sonra hem birikimini tüketmemek hem de depremin şokunu atlatıp normalleşmek amacıyla mesleğine Kayseri’de devam etme kararı aldı.

Deprem anını anlatan Nuh Akbudak, depremin binayı yıkmak istercesine salladığını söyleyerek, "Hiçbir zamandan farkı yoktu. Yatağımıza yattık. Gece birdenbire bir sallantıyla kalktık. Eşimle birlikte oğlumuzun odasına koştuk. Onu da alıp, dolabın yanına bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. İlk deprem tam geçti derken, ikincisi başladı. Bu kez adeta yıkmak istercesine salladı. Evimizin sıvaları döküldü. Bayağı bir zordu, durmasını bekledik. Daha sonrasında da zaten aşağı indik. Annemlerin yanına gitmek istedik. Hava çok soğuktu ve çok fazla kar yağıyordu. Evimiz biraz yüksekteydi. Aşağıda komple araba farları vardı. Herkes bir yere gitmek istiyordu ama trafik nedeniyle kimse bir yere gidemiyordu. Göksun’daki akrabalarımızı aradık. ‘Burada bir sorun yok’ dediler. Saat 13.00’ü geçmişti. Tam Göksun’a doğru yola çıktık, bir deprem daha oldu. Elbistan’da olacağını hiç düşünmemiştik. Göksun’a gittik, herkes dışarılardaydı. Orada da yer yer evler yıkıldı. Daha sonra Kayseri’ye geldik" şeklinde konuştu.

Depremin şokunu atlatabilmek ve normalleşebilmek için çalışmak gerektiğini söyleyen Akbudak, "En son 2 gün önce Kahramanmaraş’a gittim. Deprem günü Kahramanmaraş’tan çıktığımız için depremin şehri ne hale getirdiğini göremedim. Son gittiğimde de gördüm ki hiç bildiğimiz yer değil orası. Burada Avukat Emir Akpınar ve Fatih Şen Bey ile çalışmaya başladık. Hem orada ne yapacağımız belirsizdi. Bir yandan sorumluluklarımız var. Gerçekten deprem şokunu atlatabilmek için çalışmak, normalleşmek gerekiyor. En başında oraya dönme düşüncemiz de oldu. Ancak şu anda Kahramanmaraş’a dönecek her bir kişinin oraya gidecek yardımlar açısından da yük olacağını düşünüyorum. Dışarı çıkma imkanımız var iken orada kalıp, yardımları tüketmek mantıklı gelmedi" ifadelerini kullandı.