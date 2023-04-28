Depremzede çift İncesu'da dünya evine girdi

 Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Malatya'dan gelerek İncesu ilçesine yakınlarının yanına yerleşen depremzede Sedanur Biri ile depremzede Burhan Doğru İncesu'da dünya evine girdi. 

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  • 28.04.2023 18:58
  • Güncelleme: 28.04.2023 18:58
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Depremzede çift İncesu'da dünya evine girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından yaralar tüm hızıyla sarılmaya devam edilirken, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinden İncesu’ya gelen depremzede çift Sedanur Biri ve Burhan Doğru yeni bir yuva kurmak için nikâh masasına oturdular. Genç çift bir ömür boyu mutluluk için ‘Evet’ dediler. İlçedeki depremzedelerin her zaman yanında olan ve onlara her türlü destek veren İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Belediye Nikâh Salonu’nda şahitler huzurunda kıyılan nikâhta çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Depremzede çifte Ay yıldızlı Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi

1ha

Kayseri Gündem
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