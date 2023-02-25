Depremzede çift Nevşehir'de dünya evine girdi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar aldığı için Nevşehir KYK yurduna yerleşen genç çift, Nevşehir’de dünya evine girdi.

14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmeyi düşünen ve daha önceden Hatay’da nikah günü alan çift, yaşanan asrın felaketi nedeniyle nikah tarihlerini ertelemek zorunda kaldı. Evleri ağır hasar aldığı için Nevşehir KYK yurduna yerleşen çift, burada sade bir nikah töreni ile evlendi. Genç çiftin nikahını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran kıyarken çiftlerin şahitliğini ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, KYK Yurt Müdürü Nalan Buyruk ve Hatay’lı depremzede Mehmet Turan yaptı.

Nikah sonrası Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran genç çiftlere mutluluk diledi.