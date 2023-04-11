Depremzede Çocuklar Yalan İhbarda Bulunup Gelen Ekiplere Pasta İkram Ettiler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesindeki çocukların yaralarını sarmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Çadırkentte yaşayan depremzede çocuklara hediyeler dağıtarak oyunlar oynayan polislere yalan ihbarda bulunan çocuklar, Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 178. yılı nedeniyle pasta ikram etti.

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  • 11.04.2023 13:01
  • Güncelleme: 11.04.2023 13:10
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Depremzede Çocuklar Yalan İhbarda Bulunup Gelen Ekiplere Pasta İkram Ettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesindeki çocukların yaralarını sarmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Çadırkentte yaşayan depremzede çocuklara hediyeler dağıtarak oyunlar oynayan polislere yalan ihbarda bulunan çocuklar, Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 178. yılı nedeniyle pasta ikram etti.

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerden 11 il etkilenmiş, 50 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin olduğu ilk an itibariyle görevlendirme ile afet bölgesine giderek çalışmalar yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, depremden en çok etkilenen çocukların yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gaziantep’te bulunan Islahiye Çadır Kenti’nde deprem korkusunu atmaları için çeşitli hediyeler veren ekipler, onlarla oyun oynamayı da ihmal etmiyor.

Depremzede çocuklarda polis ağabeylerine sürpriz

Öte yandan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla çadır kentte kalan çocuklar, asılsız ihbarda bulunarak ekiplerin yanlarına gelmesini sağladı. Karşılarında polisleri gören çocuklar, pasta keserek polisleri tebrik etti.

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İHA

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