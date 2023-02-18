Depremzede çocuklara moral

Sivas'taki gönüllü gençler Sivas KYK Yurduna gelen depremzede çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, psikologlar da psikolojik destek için seferber oldu.

PAYLAŞ
  • 18.02.2023 13:01
  • Güncelleme: 18.02.2023 13:01
  • 23
Depremzede çocuklara moral
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’taki gönüllü gençler Sivas KYK Yurduna gelen depremzede çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, psikologlar da psikolojik destek için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yetişkinler depremin şokunu yaşarken, çocukların bundan etkilenmemesi için gönüllüler farklı etkinlikler düzenliyor.

Gönüllü gençler deprem bölgelerinden gelip Sivas’ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşen depremzede ailelerin çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Gençler, psikologlar nezaretinde depremzede çocuklara oyunlarla moral veriyor. Gönüllü ekiple birlikte oyun oynayan minikler, gülen yüzleri ve şakalaşmaları ile eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklara, depremin travmasını atlatabilmeleri için oluşturulan sınıfta, psiko-sosyal, beceri geliştirme, sanat, müzik ve resim gibi etkinlikler de düzenleyip, moral veriliyor.

10 bin kişi barınıyor

Deprem bölgelerinde evlerini kaybeden ve gidecek yakını bulunmayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Sivas’ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) depremzedelere kapısını açmıştı. Yaklaşık 10 bin depremzedeye ev sahipliği yapan yurtlarda depremzedelerin barınma, yemek, giyim başta olmak üzere bütün ihtiyaçları da karşılanıyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'evlat edinme' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan “evlat edinme” açıklaması

Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü

Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü

Başkan Özkaya, 'Muhalefet, iktidarın iyi yaptığına iyi diyebilmeli'

Başkan Özkaya, “Muhalefet, iktidarın iyi yaptığına iyi diyebilmeli”

Sarız'da hasar gören yapılar incelendi

Sarız’da hasar gören yapılar incelendi

Kayseri, diri fay hattında yer almıyor

Kayseri, diri fay hattında yer almıyor

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri deprem yönetmeliğine uyduğu için etkilenmedi'

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri deprem yönetmeliğine uyduğu için etkilenmedi"

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

3
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

4
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya'dan AFAD'a 20 milyon lira bağış

Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya’dan AFAD’a 20 milyon lira bağış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 40 bini geçti

Depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 40 bini geçti

Depremzede çocuklara oyuncak desteği

Depremzede çocuklara oyuncak desteği

DAHA FAZLA
Jeoloji Mühendisi Evsen: 'Kayseri şehri yaşayacağı en kötü senaryoyu yaşadı'

Jeoloji Mühendisi Evsen: 'Kayseri şehri yaşayacağı en kötü senaryoyu yaşadı'

Kayserisporlu Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi çözüm kuruluna taşındı

Kayserisporlu Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi çözüm kuruluna taşındı

Bir Hafta Bir Yazar: Kenan BOYRAZ

Bir Hafta Bir Yazar: Kenan BOYRAZ

Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği'nden Depremzede Çocuklara Destek

Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği'nden Depremzede Çocuklara Destek

Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 120'ye yükseldi

Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 120’ye yükseldi