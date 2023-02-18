Depremzede çocuklara oyuncak desteği

6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler, geride enkaza dönmüş şehirler bıraktı. 40 bini aşkın kişi hayatını kaybederken bir taraftan da gıda, barınma ve çocuklar için oyuncak ihtiyaçları karşılanmaya başladı. Tüm Türkiye temel ihtiyaçları için seferber olurken depremzede çocuklar da unutulmadı. Bölgeye çok sayıda oyuncak gönderildi.

‘HER TÜRLÜ OYUNCAK ÇEŞİDİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ’

Depremzede çocuklara moral olması için bölgeye çok sayıda oyuncak gönderildiğini belirten esnaf Kerim Çona, “Depremin ilk günlerinde gıda, giyim üzerine ağırlık verildi. Çünkü onlar temel ihtiyaçlardı. 4-5 gün geçtikten sonra ise dışarıda kalan çocukların mutlu olması, vakit geçirebilmesi açısından oyuncakta yoğun talep oluştu. Hayırsever arkadaşlarımız buradan her türlü oyuncak çeşidini hediye olarak aldılar. Kayseri’ye gelen depremzedeler için de çocuklara dağıtılması amacıyla halkımızdan talep oldu. Şu anda da devam ediyor. Tabi ki depremzede çocuklar için daha çok alışveriş gerçekleşiyor” diye konuştu.