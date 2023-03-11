Depremzede çocukların yüzü masal ve çizgi film kahramanları ile güldü

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyerek, depremzede çocuklara moral verdi.

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  • 11.03.2023 11:14
  • Güncelleme: 11.03.2023 11:54
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Depremzede çocukların yüzü masal ve çizgi film kahramanları ile güldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyerek, depremzede çocuklara moral verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kayseri’ye gelerek yurtlara yerleştirilen depremzedeler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Şubesi görevlileri, Seyyid Burhannettin Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan depremzede çocuklar için program düzenledi. Masal kahramanları Keloğlan, Nasrettin Hoca ve çizgi film kahramanı Mickey Mouse kostümünü giyen ekipler, meddah eşliğinde keyifli bir etkinlik yaptı. Palyaçonun da bulunduğu etkinlikte keyifli anlar geçiren çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğin sonunda çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik hakkında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Şubesi’nde görevli Edebiyat Öğretmeni İbrahim Doğanyiğit, “Arkadaşlarımızla beraber aklımıza böyle bir fikir geldi. Bunun çocuklarımıza faydalı olduğunu düşünüyorum. Psiko sosyal anlamda bir destek çalışması yapılacak ve bizde ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Büyük bir acımız var. Burada çocukların mutlu olduğunu görmek bizim için paha biçilemez. Onlarla beraber bizde mutlu oluyoruz. Burada Keloğlan’ımız, Nasrettin Hoca, palyaçomuz, Mickey Mouse’miz var. Güzel bir program ortaya çıkıyor” dedi.

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İHA

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