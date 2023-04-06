Depremzede çocukların yüzünü güldürdüler

Kayseri'den deprem bölgesi Kahramanmaraş'a giden gönüllü ekipler, çocuklarla oyun oynayarak, kaldıkları yerleri boyayarak yüzlerini güldürdü.

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  • 06.04.2023 15:53
  • Güncelleme: 06.04.2023 16:27
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Depremzede çocukların yüzünü güldürdüler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’den deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giden gönüllü ekipler, çocuklarla oyun oynayarak, kaldıkları yerleri boyayarak yüzlerini güldürdü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’den Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine giden gönüllüler, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Afşin Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özcan’ın, bölgedeki çocukların psikolojilerinin bozulmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı, Kafkas Derneği Kayseri Şube Başkanı Nurşah Özyüreğ’e iletmesiyle Kayseri’den Afşin’e hareket eden yardımsever ekip, çocuklara moral verdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Polat ve beraberindekiler, bu destek oluşumuna teknik, manevi ve sanatla ilgili desteklerde bulunarak konuya kayıtsız kalmamış oldu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Polat; “Folklor demek halk bilimi demek. Folklor oyunları da bu bilim ışığında kök salmış ve gelişmiştir. Folklor oyunları bir nidadır, sesleniştir, kareografidir. Bu nidayı yaşatmazsak bizlerin de pek bir anlamı olmamaktadır. Halkımızı yaşatmak ve onların dertlerine ortak olmak bizlerin en asli görevlerindendir. Bu gayeyle ben ve arkadaşlarım, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Soğucak Köyü’ndeyiz. Bizler buradaki çocuklarımıza, yani geleceğimize sahip çıkabilirsek ne mutlu bize. Bu yönde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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