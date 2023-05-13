Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeden tedavi görmek için Kayseri’ye getirilen Gamze hemşireyi Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve idari personel Hemşireler Günü’nde yalnız bırakmadı.

Kahramanmaraş’ta hemşirelik yapan Gamze Eryılmaz, depremin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden depremzede hemşireyi Hemşireler Günü’nde Başhekim Serhat Koyuncu, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sultan Şahin, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış ziyaret etti.

Başhekim Koyuncu ve idari personel, 6 Şubat’tan bu yana hastanede tedavi gören ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde görev yapan 12 yıllık hemşire Gamze Eryılmaz’ı ziyaretlerinde Hemşireler Günü’nü kutlayarak hediyelerini takdim etti.