Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Tomarza Fen Lisesi ev sahipliğinde deprem bölgesinden Kayseri'ye gelen 45 öğrenci, Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte Erciyes Dağı'nda piknik programında bir araya geldi.

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  • 20.05.2023 16:53
  • Güncelleme: 20.05.2023 17:51
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Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza Fen Lisesi ev sahipliğinde deprem bölgesinden Kayseri’ye gelen 45 öğrenci, Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte Erciyes Dağı’nda piknik programında bir araya geldi.

Konu hakkında açıklama yapan Tomarza Fen Lisesi Okul Müdürü Erhan Pamukçuoğlu; "Kayseri Valiliği himayesinde yürütülen ’Erdemlerimizle Varız’ (ErVa) Projesi çerçevesinde deprem bölgesinden gelen öğrenciler ile piknik yapıldı. Piknikte Erciyes Dağı Kayak Tesislerinde teleferiğe binen öğrencilerimiz, dağ yürüyüşü de yaptı. Programımız, Tekir Yaylasında yapılan piknik ile son buldu" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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