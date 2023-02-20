Depremzede öğrenciler sınıflara dağıtıldı

Yozgat'ta deprem nedeniyle uzayan yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. İl genelinde 75 bin 231 öğrencinin yanı sıra deprem bölgesinden gelen 662 öğrenci de ders başı yaptı.

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  • 20.02.2023 09:50
  • Güncelleme: 20.02.2023 09:50
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Depremzede öğrenciler sınıflara dağıtıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta deprem nedeniyle uzayan yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. İl genelinde 75 bin 231 öğrencinin yanı sıra deprem bölgesinden gelen 662 öğrenci de ders başı yaptı.

Yozgat’ta bir aylık yarıyıl tatilinin ardından 662 depremzede öğrenci ile birlikte 75 bin 893 öğrenci için ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, okul yolunu tuttu. Deprem bölgesinden Yozgat’ta gelen 133 okul öncesi, 185 ilkokul, 180 ortaokul ve 164’te lise öğrencisi olmak üzere 662 öğrenci de ders başı yaptı.

Öğrenci velisi Bayram Veli Kaya, okulların açılmasını uzun süre beklediklerini söyleyerek, “Okulların açılmasını umarım hayırlı olur. Çocuklarımız da okulu özlediler. Çocuklarımıza deprem bölgelerinden gelen arkadaşlarıyla ilgili nasihatte bulunduk. Deprem oldu çok üzüldük biz de” dedi.

Okulların açılmasına sevindiğini belirten Merkez Ortaokulu öğrencisi Mustafa Tanış ise, “Depremden dolayı çok üzgünüz. Depremzede arkadaşlarımızla ders işleyeceğiz. Sınıfımızın sayısı artacak” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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