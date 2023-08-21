Depremzede yazar 6 Şubat'ı unutulmaz kıldı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’da yakalanan yazar Ömer Keleş, depremin ardından yaşadıklarını kitaba aktardı. ’Nere Yolun Türkiye’m Nere’ isimli kitabını çıkaran Keleş, kitaptan elde ettiği geliri ise depremzedelere bağışlayacak.

Hatay’da yaşayan ve 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Kayseri’ye gelen Yazar Ömer Keleş, depremin ardından yaşadıklarını kitaba aktararak ölümsüzleştirdi. Deprem’de Hatay gibi tarihi bir şehri kaybettiklerini aktaran Keleş, "Çok zor anlar yaşadık, tarihi kaybettik, Hatay’ımızı kaybettik. Allah böyle bir depremi kimseye yaşatmasın. Medeniyetler şehrini kaybettik. Kayseri halkına, mülki amirlerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizi yarı yolda bırakmadılar. 6 aydır burada oturuyorum, ev kirası bile istemediler" ifadelerini kullandı.

Kitap hakkında bilgiler veren Yazar Ömer Keleş, "Biz oradaki yaşadıklarımızı kitaba dökmeye, acılarımızı anlatmaya çalıştık. Depremden sonra Hatay’ımızı anlatmaya çalıştık. Depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Kitap gelirlerini de depremzedelere bahşetmek üzere başvurularımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Yazar Ömer Keleş, imza günü düzenleyerek okurlarının kitaplarını imzaladı.