Depremzedeler için gerekli kuru gıda temin ediliyor

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu ve afet bölgelerine destekler gönderildi.

PAYLAŞ
  • 19.02.2023 17:11
  • Güncelleme: 19.02.2023 17:11
  • 122
Depremzedeler için gerekli kuru gıda temin ediliyor

Depremin ilk gününden itibaren destek olduklarını dile getiren Esnaf Hasan Bulut, gıda da stok konusunda sorun olmadığını, fabrikaların yardım için çaba göstermesinden dolayı sevkiyatta yalnızca gecikme olduğunu bu durumunda pazartesiden itibaren düzeleceğini söyledi.  

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Barınma ve beslenme ihtiyacının da ön plana çıkmasıyla birçok vatandaş ve kurumlar bölgeye destek göndermek için harekete geçti. Kayseri’de Esnaf Hasan Bulut, gıda da stok konusunda sorun olmadığını, fabrikaların yardım için çaba göstermesinden dolayı sevkiyatta yalnızca gecikme olduğunu bu durumunda pazartesi gününden itibaren düzeleceğini belirtti

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Kuru gıda sektöründe hizmet veren Esnaf Hasan Bulut, “Vatandaşımızdan Allah razı olsun her şekilde güzel destek verdi. İnsanlar panik olduğu için herkes bir bölgeye yoğunlaştı. Oralardan buraya gelenler oldu. Deprem bölgesine yoğun şekilde araçlarla destek yaptık. Bizde genelde bakliyat var ama su olsun kuru gıda olsun elimizden geldiği kadar yiyecek, içecek desteğinde bulunduk. Bazı bölgelere yetişilmediğini öğrendik, kendi araçlarımızla köy gibi ulaşılmayan yerlere destek gönderdik. Elimizde olan ürünleri biz kendimiz gönderdik. Elimizde olmayan ürünleri de tanıdıklardan tedarik ederek tamamladık. Biraz afet bölgesine fazla bir yığılma oldu. Oradan gelen vatandaşlarımız oraya giden yardımlarda faydalanamıyor. Sağ olsun burada yetkili insanlar önder olup kendi çabaları doğrultusunda buradaki depremzedeler için gerekli olan ihtiyaçları topluyorlar. Bazı hastanede sağlıkçılar gerekli olan ihtiyaçları söyleyip buradan tedarik ediyoruz. Arkadaşlar aracılığıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ŞU AN İÇİN STOKTA BİR SORUN YOK’

Yardım dolayısıyla sadece ürün sevkiyatında gecikme olduğunu söyleyen Esnaf Bulut, “Bizim firmamız kuru gıda üzerine olduğu için elimizde olmayan ürünleri dışardan tedarik ederek sağladık. Sonrasında toplayarak araçlarla yerine gönderdik. Stok konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Afet bölgesine yoğunluk olunca sadece yardım için çaba gösterilince fabrikalardan bize ürün temin edilme noktasında gecikme oldu. Öbür türlü pazartesi gününden itibaren sevkiyatlarımız devam edecek. Şu an için stokta bir sorun yok” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem bölgesine gönderilen içecek ve gıda ürünlerinde stok sorunu yok

Deprem bölgesine gönderilen içecek ve gıda ürünlerinde stok sorunu yok

YRP Kocasinan teşkilatı depremin 13'ncü gününde enkazdan köpek kurtardı

YRP Kocasinan teşkilatı depremin 13’ncü gününde enkazdan köpek kurtardı

Avrupadaki Kayserililerden Deprem Bölgesi'ne Jeneratör ve Tıbbi Yardım

Avrupadaki Kayserililerden Deprem Bölgesi'ne Jeneratör ve Tıbbi Yardım

Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Vali Çiçek ve İtfaiye Ekipleriyle Bir Araya Geldi

Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Vali Çiçek ve İtfaiye Ekipleriyle Bir Araya Geldi

Yozgatlılardan deprem bölgesine konteyner kent

Yozgatlılardan deprem bölgesine konteyner kent

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Depremzedelerin Hizmetinde

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Depremzedelerin Hizmetinde

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

3
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

4
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya'dan AFAD'a 20 milyon lira bağış

Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya’dan AFAD’a 20 milyon lira bağış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi

Kayserispor’dan Beşiktaş’a Onur Bulut tepkisi

Yıkımı yapılacak olan binanın sakinleri: 'Mağduruz'

Yıkımı yapılacak olan binanın sakinleri: “Mağduruz”

DAHA FAZLA
Kayserispor günü izinli geçirdi

Kayserispor günü izinli geçirdi

Depremzedeler için gerekli kuru gıda temin ediliyor

Depremzedeler için gerekli kuru gıda temin ediliyor

Eczacılardan deprem bölgesinde 26 Sahra Eczanesi

Eczacılardan deprem bölgesinde 26 Sahra Eczanesi

Geçici Konaklama Merkezi'nde İnceleme

Geçici Konaklama Merkezi'nde İnceleme

Depremi atlatmanın en iyi yolu 'sosyalleşmek'

Depremi atlatmanın en iyi yolu 'sosyalleşmek'