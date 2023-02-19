Depremzedeler için gerekli kuru gıda temin ediliyor

Depremin ilk gününden itibaren destek olduklarını dile getiren Esnaf Hasan Bulut, gıda da stok konusunda sorun olmadığını, fabrikaların yardım için çaba göstermesinden dolayı sevkiyatta yalnızca gecikme olduğunu bu durumunda pazartesiden itibaren düzeleceğini söyledi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Barınma ve beslenme ihtiyacının da ön plana çıkmasıyla birçok vatandaş ve kurumlar bölgeye destek göndermek için harekete geçti. Kayseri’de Esnaf Hasan Bulut, gıda da stok konusunda sorun olmadığını, fabrikaların yardım için çaba göstermesinden dolayı sevkiyatta yalnızca gecikme olduğunu bu durumunda pazartesi gününden itibaren düzeleceğini belirtti

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Kuru gıda sektöründe hizmet veren Esnaf Hasan Bulut, “Vatandaşımızdan Allah razı olsun her şekilde güzel destek verdi. İnsanlar panik olduğu için herkes bir bölgeye yoğunlaştı. Oralardan buraya gelenler oldu. Deprem bölgesine yoğun şekilde araçlarla destek yaptık. Bizde genelde bakliyat var ama su olsun kuru gıda olsun elimizden geldiği kadar yiyecek, içecek desteğinde bulunduk. Bazı bölgelere yetişilmediğini öğrendik, kendi araçlarımızla köy gibi ulaşılmayan yerlere destek gönderdik. Elimizde olan ürünleri biz kendimiz gönderdik. Elimizde olmayan ürünleri de tanıdıklardan tedarik ederek tamamladık. Biraz afet bölgesine fazla bir yığılma oldu. Oradan gelen vatandaşlarımız oraya giden yardımlarda faydalanamıyor. Sağ olsun burada yetkili insanlar önder olup kendi çabaları doğrultusunda buradaki depremzedeler için gerekli olan ihtiyaçları topluyorlar. Bazı hastanede sağlıkçılar gerekli olan ihtiyaçları söyleyip buradan tedarik ediyoruz. Arkadaşlar aracılığıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ŞU AN İÇİN STOKTA BİR SORUN YOK’

Yardım dolayısıyla sadece ürün sevkiyatında gecikme olduğunu söyleyen Esnaf Bulut, “Bizim firmamız kuru gıda üzerine olduğu için elimizde olmayan ürünleri dışardan tedarik ederek sağladık. Sonrasında toplayarak araçlarla yerine gönderdik. Stok konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Afet bölgesine yoğunluk olunca sadece yardım için çaba gösterilince fabrikalardan bize ürün temin edilme noktasında gecikme oldu. Öbür türlü pazartesi gününden itibaren sevkiyatlarımız devam edecek. Şu an için stokta bir sorun yok” şeklinde konuştu.