Depremzedeler için 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenlendi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gevher Nesibe Öğrenci Yurdunda misafir ettiği depremzede vatandaşlar için düzenlenen birbirinden güzel yöresel lezzetlerin sunulduğu 'Yaza Merhaba' programı büyük ilgi gördü.

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  • 12.05.2023 12:36
  • Güncelleme: 12.05.2023 14:43
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Depremzedeler için 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Gevher Nesibe Öğrenci Yurdunda misafir ettiği depremzede vatandaşlar için düzenlenen birbirinden güzel yöresel lezzetlerin sunulduğu ’Yaza Merhaba’ programı büyük ilgi gördü.

Gevher Nesibe Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, yurt müdürleri ve yurtlarda misafir edilen depremzedeler katıldı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kayseri’nin birbirinden güzel lezzetlerinin ikram edildiği programda konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Gevher Nesibe Öğrenci Yurdu personelimizin ve depremzede misafirlerimizin hazırladığı Yaza Merhaba programında bulunmak bizleri memnun etti. Zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemlerde böyle anlamlı güzel programda buluşmamıza vesile olan mesai arkadaşlarıma, depremzede hanımefendilere teşekkür ediyorum. Gücümüzle, dayanışma ve birlikteliğimizle millet olarak bu zor süreçleri aştık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak da elimizden gelen gayreti göstererek sizleri memnun etmek için hizmet ediyoruz” dedi.

Program ikramların sunulması ve depremzede çocuklara hediyeler verilmesiyle son buldu.

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İHA

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