Depremzedeler sporla motive ediliyor

Hirfanlı Baraj Gölü Yelken Yarışları'nda depremzedeler, su sporlarıyla motive ediliyor.

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  • 04.08.2023 15:38
  • Güncelleme: 04.08.2023 15:38
Depremzedeler sporla motive ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hirfanlı Baraj Gölü Yelken Yarışları’nda depremzedeler, su sporlarıyla motive ediliyor.

Tanıtımı Cacabey Meydanı’nda yapılan İç Anadolu Bölgesinin denizi ve sahili olarak görülen Savcılı Bölgesi Yelken Yarışları açılışı ilgi gördü. Açılış töreninde konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporu için Kırşehir’in önemli bir bölge olduğunu söyledi. Akdurak; "Yelken sporumuz için Kırşehir bölgesi biçilmiş bir kaftan. Kırşehir’den şampiyonlar yetiştirecek şekilde de organize olacağız" dedi.

Deprem bölgelerinden su sporları için Kırşehir’e gelen depremzedeler ise çocukların gelişimleri noktasında yarışmaları fırsat olarak gördüklerini belirtti. Yapılan organizasyonu beğenen sporcular ise geleceğe umutla baktıklarını ve su sporlarını severek yaptıklarını ifade etti. Kırşehir’in Kaman ilçesi Savcılı Plajında başlayan yelken yarışları 3 gün sürecek.

İHA

Kayseri Gündem
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