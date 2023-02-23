Depremzedeler üşümesin diye seferber oldular

Sivas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllüler depremzedeler üşümesin diye uyku tulumu, eşofman takımı, çocuk giysileri ve birçok tekstil ürünü üretiyor.

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  • 23.02.2023 10:20
  • Güncelleme: 23.02.2023 10:20
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Depremzedeler üşümesin diye seferber oldular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllüler depremzedeler üşümesin diye uyku tulumu, eşofman takımı, çocuk giysileri ve birçok tekstil ürünü üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından yardım seferberliği çığ gibi büyümeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesi ve Sivas Valiliğinin destekleriyle birlikte Sivas Halk Eğitim Merkezide kolları sıvayarak deprem bölgelerine desteklerini sürdürüyor. Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik uyku tulumu, eşofman takımları, çocuk giysileri ve birçok tekstil ürünü büyük bir özenle hazırlanarak deprem bölgelerine gönderiliyor.

“Hiç durmadan gece gündüz çalışılıyor”

Kursiyer Ayşe Kazmaz, ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz demeden seri bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Deprem bölgesinde malum hava şartları soğuk ve insanların her türlü eşyaya ihtiyacı var. Bizde elimizden gelen her şeyi Sivas Halk Eğitim Merkezi olarak yapmaya çalışıyoruz. Sivas’ta yaşayan başka gönüllülerde geliyor. Tulum, çocuk giysileri, bereler, atkılar neye ihtiyaç varsa onları yapıyoruz. 12 gündür hiç durmadan seri bir şekilde gece gündüz çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz olabildiğince fazla ürün çıkarmak”

Usta öğretici Sebahat Şahin, hedeflerinin olabildiğince fazla ürün çıkarmak olduğunu söyleyerek, “Öncelikle 6 Şubatta yaşanan çok üzücü bir deprem yaşadık ve hala onun şokundayız. Bizde elimizden geldiği kadar bu depremzede arkadaşlarımızın yanlarında olabilmek için elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve gönüllü arkadaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyarak her birlikte uyku tulumları, alt üst eşofman takımı gibi nereye ne yapabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. İnşallah faydalı olabiliriz. Hedefimiz olabildiğince fazla ürün çıkarabilmek. Burada yaklaşık 100 personel ve gönüllüyle elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Teminimiz hızlı bir şekilde yapılan ürünleri deprem bölgelerine ulaştırmak” diye konuştu.

İHA

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