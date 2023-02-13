Depremzedeler yurtlarda barınmaya başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, deprem bölgesinden gelen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarında barındırılıyor.

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  • 13.02.2023 13:54
  • Güncelleme: 13.02.2023 13:54
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Depremzedeler yurtlarda barınmaya başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, deprem bölgesinden gelen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı devlet yurtlarında barındırılıyor.

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren gerek Kırşehir’den geçen gerekse burada kalmak isteyen depremzedeler, KYK Yurtlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kırşehir Valiliği’nin koordinesinde istedikleri kadar barınmaya başladı. Yurtlarda kalan depremzedelere kahvaltı, öğle yemeği ve gecenin geç saatlerine kadar akşam yemeği ve sınırsız çay ikramında bulunuluyor. Kırşehir Valiliği ve AFAD öncülüğünde oluşturulan merkeze yardımlar, hayırsever vatandaşlar tarafından depremzedelerin kaldığı yurtlara getirerek o bölgede yaşanan acılara ortak olmaya çalışıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ahi Evran, Saliha Sultan ve Mucur Elvin Buğra Aslan Yurtlarında çalışan personel ve dışarıdan gelen gönüllüler bir aksaklık yaşanmaması için çalışıyor.

Yurtlarda depremzedelere psikososyal destekler de verilmeye başlanırken, gönüllü kadın ve erkek kuaförler de yurtlarda hizmet veriyor. Depremzedelerin çocuklarına yönelik çeşitli etkinliklerde düzenlenirken, bir nebze de olsa çocukların deprem korkularını üzerlerinden atmaları hedefleniyor.

İHA

Kayseri Gündem
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