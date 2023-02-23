Depremzedelere destek için 3 katlı mağaza açtı

 Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazan Dirik Şahin depremzedelere destek olmak için ailesi ve hayırseverlerin destekleriyle 3 katlı bir mağaza açtı. Mağazada gıda maddelerinden kıyafete, hijyen ürünlerine kadar bir evde bulunması gereken her şey, depremzedelere ücretsiz olarak veriliyor. 

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  • 23.02.2023 14:57
  • Güncelleme: 23.02.2023 14:57
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Depremzedelere destek için 3 katlı mağaza açtı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Kayseri’de de Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazan Dirik Şahin depremin ilk gününden bu yana depremzedelere destek olmak için ailesi ve hayırseverlerin destekleriyle 3 katlı bir mağaza açtı. Gerekli izinlerin de alındığı mağazada gıda ürünleri,çocuk bezi, kadın pedi, hijyen ürünleri, kıyafet ve ayakkabı gibi birçok ihtiyaç depremzede olduğunu belgeleyen afetzedelere ücretsiz olarak dağıtılıyor. 

Açılan mağazanın Valiliğe, Sosyal Hizmetlere ve AFAD’a bildirdiklerini ve destek gördüklerini belirten Nazan Dirik Şahin, “Bu yaşadığımız süreci ilk duyduğumuzda kendi dostlarımızla bir Whatsapp grubu kurup 3-5 aileye yardım etmeyi hedeflemiştik. Öyle büyük bir kitleye ulaştık ki önce tırlarımızı gönderdik. Fakat buraya da depremzede aileler gelmeye başlayınca eşimle birlikte bir mağaza tutmaya karar verdik. Mağazayı da bir hayırsever desteğiyle ayarladık ve burayı duyurmaya başladık. Valiliğe, Sosyal Hizmetlere ve AFAD’a bildirdik. İlk başta mağazanın dolmayacağından endişe ettik. Neyse ‘En azından bir katını doldururuz’ dedik. Ama şu an 3 katımız da dolu, hatta bir depoya bile ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

‘YARDIM İÇİN BİZE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN ULAŞABİLİRLER’

Mağazada ‘askıda gel al’ sistemi oluşturduklarını belirten Şahin, hayırseverlerin kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşabileceğini kaydetti. Şahin “Her gün gönüllülerim değişiyor. Sosyal medya hesaplarımızdan duyurular yapıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızı her gün buraya bir şekilde getiriyoruz. Çorbaları, kekleri, meyve sularını veriyoruz. Çünkü çok büyük kayıpları onların ufak da olsa kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Buraya gelmek isteyen depremzedeler çoğunun aracı yok ya da Kayseri’yi bilmiyorlar.  Sosyal medya hesaplarımızdan insanlara, ‘Çevrenizde tanıdığınız depremzede varsa ya arayın gelip biz alalım ya da sizler kendi araçlarınızla bizlere ulaştırın’ diyoruz. Zaten geldiklerinde mağduriyet yaşanmaması ve hayırseverlerin gözü arkada kalmasın diye AFAD belgelerine ve kimliklerine bakıyoruz. Sosyal medya hesabım nanasaglikliyasam’dan depremzedeler veya yardım etmek isteyenler bize ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

1ha

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