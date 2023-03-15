Depremzedelere giden yaşam konteynerleri Kayseri'den geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından deprem bölgesine gönderilen ve üzerinde 75 yaşam konteynerinin bulunduğu 1 kilometrelik trenin Kayseri’den geçişi havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından deprem bölgelerine gönderilen 75 yaşam konteynerini taşıyan tren, Kayseri’den geçti. 1 kilometrelik trenin geçişi havadan görüntülenirken, tren Malatya’ya doğru yoluna devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından bin 169 vagon ile çeşitli yaşam malzemesi, kömür ve iş makineleri de sevk edilmişti.