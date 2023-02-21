Depremzedelere Sivas köftesi ikram ettiler
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yaraları el birliğiyle sarılıyor. Depremzede ailelere bu zor günlerinde bir destek de Sivas'ta faaliyet gösteren lokantacı ve kebapçı esnafından geldi. Esnafların katkılarıyla hazırlanan 1 ton Sivas köftesi, Malatya'da depremzede ailelere ikram edildi.
- 21.02.2023 09:31
- Güncelleme: 21.02.2023 09:31
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremin yaraları el birliğiyle sarılıyor. Depremzede ailelere bu zor günlerinde bir destek de Sivas’ta faaliyet gösteren lokantacı ve kebapçı esnafından geldi. Esnafların katkılarıyla hazırlanan 1 ton Sivas köftesi, Malatya’da depremzede ailelere ikram edildi.
İHA
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