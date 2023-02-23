Depremzedelere toplu yaşam alanlarında birinci basamak sağlık hizmeti sunuluyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünce deprem bölgesinden kente gelen, yurt ve misafirhane gibi toplu yerlerde yaşayan vatandaşlara yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerinin eksiksiz verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Yozgat ve ilçelere gelen depremzedelere yönelik, İl Sağlık Müdürlüğünce birinci basamak sağlık hizmeti başta olmak üzere yurt ve misafirhanelerde poliklinik hizmeti veriliyor. Ayrıca 1 doktor ve 4 yardımcı sağlık personelinden oluşan gezici ekipler de il merkezi ve ilçelerde, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik sağlık hizmeti çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler birinci basamak sağlık hizmetleri verilmesi çalışmaları çerçevesinde vatandaşlara gebelik, lohusalık, bebek izlemleri, eksik aşıların tamamlanması, kronik ve bulaşıcı hastalıkların izlemi ve tedavisi gibi sağlık hizmetlerini sunuyor. Toplu yaşam alanlarında ayrıca su numuneleri de alınarak günlük klor ölçümleri yapılıyor.

Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi’nde kalan ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depreme yakalanan Fidan Erçin, İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan birinci basamak sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi.

"Onlara destek oluyoruz"

Depremden etkilenen vatandaşların toplu olarak konakladığı yerlerde birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmaya çalıştıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Dr. Damla Bozbay, “Vatandaşlarımızın kronik hastalıkları varsa reçetelerini yazıyoruz. Gebe, bebek, lohusa izlemlerini yapıyoruz, bu kişiler hassas gruplar ve onların işlemlerini yapıyoruz. Elimizden geldiğince psikososyal destek veriyoruz. Sağlıklı hayat merkezimizde bizim psikoloğumuz, çocuk gelişimcimiz ve bu konularla ilgilenen sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız var. Onlardan da destek alarak bu kişilere yardımcı oluyoruz. Çevre sağlık hizmetleri de veriyoruz. Depremzedelerin konakladığı yerlerde çeşme sularından klor ölçümleri yapıyoruz, bunların kontrolünü sağlıyoruz. Yani kısaca aile sağlığı merkezlerinde alabilecekleri hizmetleri vererek kişileri mümkün mertebe mağdur oldukları bu durumdan en kısa sürede kurtulmalarını sağlamak için yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Gezici sağlık ekipleri de oluşturuldu

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise kente deprem bölgesinden gelen vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüttüklerini belirterek, “İlimize gelip evlerde kalan genel olarak da Valimizin uygun gördüğü onlar için hazırlattığı yurtlarda kalan vatandaşlarımıza birinci basamak sağlık hizmeti veriyoruz. Depremzedelerimizin arasında gebe olanlar olabiliyor, yeni doğum yapmış olanlar olabiliyor, kronik hastalıkları olanlar olabiliyor. Geldikleri bölgede yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bazı rahatsızlıklar edinmiş olabilecek veya bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık taramaları yapılması gerekiyor. Biz onları bu olay başladığından itibaren zaten Sayın Valimizin de talimatlarıyla ve bilgileri çerçevesinde planlamasını yapmıştık. İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz aracılığıyla ekipler oluşturduk. Her ekibimizde 1 tane hekim 4 tane de yardımcı sağlık personeli ki bunlardan biri de ebe, çevre sağlığı teknisyenlerimiz taramalarını yapıyoruz” diye konuştu.

"En iyi sağlık hizmetini vermeye çalışıyoruz"

Depremzedelere yönelik en iyi şekilde sağlık hizmeti vermek için çalıştıklarını da anlatan Şahin, “Tabi depremzede vatandaşlarımızın kaldığı bölgelerde devamlı çevre sağlığı yönünden taramalarımızı da yapıyoruz. Su klorlaması suların analizleri gibi genel anlamda çocukların aşılarını aile hekimlerinin takip etmesi gereken ama şu anda yapamadıkları aşı takiplerini de en baştan itibaren yapıyoruz. Toplu halde yaşadıkları bir bölge olduğu için burada muhtemel çıkabilecek sağlık sorunlarını çıkmadan önce gerekli tedbirleri almak için çalışıyoruz. Bu şekilde elimizden gelen en iyi hizmeti onlara vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.