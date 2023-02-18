Depremzedelere ücretiz hizmet veriyorlar

Sivaslı bazı taksiciler araçlarına binen depremzedelerden ücret almıyor.

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  • 18.02.2023 11:18
  • Güncelleme: 18.02.2023 11:18
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Depremzedelere ücretiz hizmet veriyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivaslı bazı taksiciler araçlarına binen depremzedelerden ücret almıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketinde depremden etkilenen bazı vatandaşlar trenlerle Sivas’ta bulunan yurtlara yerleştirilirken kimi vatandaşlar ise evlerinin kapılarını depremzedelere açtı. Depremzedeler için Sivaslı taksicilerde kolları sıvadı. Araçlarının arka camına ‘Depremzedeler için ücretsizdir’ yazan taksiciler araçlarına binen depremzedelerden ücret almamaya başladı. Bu davranış görenlerden takdir topladı.

"Buna rağmen para vermek istiyorlar"

Taksici esnafı Hüseyin Köse, zor durumda olan depremzedelerin ücretsiz olduğu halde taksiye ücret ödemek istediklerini belirterek , “Ben daha önce şehit ve gazi aileleri içinde ücretsiz taşımacılık yaptım. Burası tren garı olduğu için depremzedeler geliyor. Bu uygulamayı başlattık ve buraya gelen depremzedeleri yurtlara, anlaşmalı otellere, otogara ücretsiz olarak götürüyoruz. Hepsi çok iyi niyetli insanlar o durumdayken bile para vermek istiyorlar ama biz kabul etmiyoruz. Bizde onlar için böyle bir hayır yapmak istiyoruz. Depremzedelerle aracın içerisinde sohbet ettiğimizde durumlarını anlatıyorlar. Mesela bir aile gece depreme yakalanmış ve sabaha kadar eve girmişler. Öğlen vakti ortalık sakinleşince eve girmeye kara veriyorlar ve eve 10-15 adım kala bir daha deprem oluyor ve evleri yıkılıyor. Birçoğunun komşuları vefat etmiş. Acı gerçekten çok büyük, Allah kimsenin başına vermesin. 1999 depremini de İstanbul’da yaşadım. Depremin olduğu gece çalıştığım için Sivas’ta da depremi hissetim. Benim gözlemlediğim kadarıyla yaklaşık bir dakika sürdü. Eğer burası depremin merkez üssü değilse depremin yaşandığı asıl yerin vay haline dedim. Takdiri ilahi, Allah herkesin yardımcısı olsun. Bende her akşam 2-3 aile ücretsiz olarak gideceği yere götürüyorum. Sağ olsun belediyemiz ve valiliğimizde buradan servis kaldırıyorlar. Bunun dışında gönüllülerde var. Bizde payımıza düşen kısmını taşıyoruz” dedi.

Öte yandan bir diğer taksici, İbrahim Kaval tüm taksici esnafından depremzedelere yardımcı olmak adına aynı davranışı beklediklerini söyleyerek, “Depremzedelerin yüzde 90’ı bizim ücretsiz olarak tren vasıtasıyla Sivas’a geliyor. Bizde gelen depremzedeleri durak olarak ücretsiz bir şekilde gidecekleri yerlere götürüyoruz. Depremzedeler arasında evlerini kaybetmiş çok mağdur olan vatandaşımız var. Bizde yurtlara, tuttukları evlere bırakıyoruz. Tüm taksici esnaf arkadaşlarında bu şekilde yardımcı olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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