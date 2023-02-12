Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği yüzyılın en büyük depreminden sonra Kayseri'ye gelen depremzedelerin KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek.

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  • 12.02.2023 17:01
  • Güncelleme: 12.02.2023 17:01
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Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği yüzyılın en büyük depreminde, Kayseri’ye gelen depremzedeler için sadece barınma, yiyecek, içecek ve giyecek yardımları değil, onların rehberlik ve psikolojik rehabilitasyonu için de çalışmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığı ile depremzedelerin rehberlik ve rehabilitasyonu ile de ilgilenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman psikologları ile depremzedelerin yanında oluyor. Kayseri’deki depremzedeleri bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi yetkilileri bu kapsamda, şehir genelindeki depremzedelerin olduğu tüm yurtları, tesisleri geziyor, onlara hem ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunuyor, hem de depremzedelerle görüşüp onların yaralarına merhem olmaya gayret gösteriyor.

DEPREMZEDELERE SÜREÇ İÇERİSİNDE ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERİLECEK

Depremzedelerin konakladığı yerler merkezin yetkili ve uzmanları tarafından ilk etapta ziyaret edilerek durum tespiti yapılırken, süreç içerisinde ise vatandaşlara belirli bir plan ve program çerçevesinde ücretsiz olarak hem genel görüşmelerin ve hem de bireysel olarak danışmanlık desteğinin verilmesi planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu süreçte en fazla ihtiyaç olan rehberlik, rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirerek, onlara destek olmayı sürdürecek.

1ha

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