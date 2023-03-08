Depremzedelere yazdığı şiirle yüreklere dokundu

Nevşehir'de Gazeteci-Şair Ayşe Paslanmaz, depremzedeler için yazdığı şiiri radyosunda okuyarak yüreklere dokundu.

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  • 08.03.2023 16:19
  • Güncelleme: 08.03.2023 16:19
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Depremzedelere yazdığı şiirle yüreklere dokundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de Gazeteci-Şair Ayşe Paslanmaz, depremzedeler için yazdığı şiiri radyosunda okuyarak yüreklere dokundu.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralar sarılmaya çalışırken, Kültür Bakanlığı halk şairliğinin yanı sıra gazeteci olan Ayşe Paslanmaz, depremzedeler için "Milletimiz Yastadır" isimli bir şiir yazdı. Nevşehir’de radyosu da olan Paslanmaz, yazdığı şiiri radyodan dinleyicileri ile paylaştı. Yazdığı şiiri radyo mikrofonundan dinleyicileri ile paylaşan Paslanmaz, "Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş bir çocuk gibidir. Milletin sesi şairler ile anlam bulur. Şairler bir milletin iç sesidir. Ben de Türk milletinin duygusuna tercüman olmak istedim" dedi.

Devletimizin ve milletimizin bu durumun da üstesinden geleceğini söyleyen Paslanmaz, yazdığı şiirle duygularını da açığa çıkarttı.

Ayşe Paslanmaz’ın yazdığı şiir:

6 Şubat’ta çatır çatır kırıldı faylar,

Bayrağımız yarıda, Türk milleti yastadır.

İzleri silinmedi geçmedi günler aylar,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Yer yerinden oynadı on bir şehrimiz çöktü,

Büyük, küçük, yaralı, kanlı yaşları döktü,

Yüzyılın felaketi âh boynumuzu büktü,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Yedi nokta yediyle viran oldu şehirler,

Kış ayında savruldu talan oldu şehirler,

Üst üste depremlerle yalan oldu şehirler,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Boğazda hıçkırıklar düğüm düğüm oluyor,

Necip Türk Milletinin, kalbi hüzün doluyor,

Gökkuşağı renkleri inanılmaz soluyor,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Yerle bir olmuş her yer sıra sıra enkazdı,

Beklemedi, toprağı taşı, eliyle kazdı,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana,

Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya,

Ah Kilis, Osmaniye, yıkılır Şanlıurfa,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Ensar Muhacir gibi onların ziyareti,

Dalga dalga yaşanır ’tek yürek’ bereketi,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

Peri kızı diyor ki, seksen milyonun derdi,

Elinde avucunda az, çok, olanı verdi,

Kardeş kardeşlerine, aşkla gönlünü serdi,

İçimiz kan ağlıyor, milletimiz yastadır.

İHA

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