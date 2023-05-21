Depremzedelerin 'Tekirdağ' korkusuna Bakan Akar'dan 'Başımızın tacısınız' cevabı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir araya geldiği depremzedelerin 'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkarma' kararını hatırlatarak kendi durumlarını sorması üzerine, Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, devletimizin teminatıdır. Aklınızın ucuna bile böyle bir şeyi getirmeyin. Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız dedi.

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  • 21.05.2023 10:54
  • Güncelleme: 21.05.2023 11:24
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Depremzedelerin 'Tekirdağ' korkusuna Bakan Akar'dan 'Başımızın tacısınız' cevabı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir araya geldiği depremzedelerin ’Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkarma’ kararını hatırlatarak kendi durumlarını sorması üzerine, "Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, devletimizin teminatıdır. Aklınızın ucuna bile böyle bir şeyi getirmeyin. Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız" dedi.

AK Parti’den milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarında misafir edilen depremzedelerle Gevher Nesibe Yurdu’nda bir araya geldi. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, vatandaşlara da sabır dilekleri ile sözlerine başlayan Akar, “Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından devletimiz vatandaşlarının yanına koştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü" diye konuştu.

Tüm bu süreçte devletin milletiyle beraber olduğunu aktaran Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek, inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

“Asla söz konusu değil”

Bazı depremzedelerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkarma kararını hatırlatıp, büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade ederek kendi durumlarını sorması üzerine Akar, "Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, devletimizin teminatıdır" diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin tavrına tepkisini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Bazıları kendi kafasına göre yalan yanlış işler yapıyorlar. Yanlış hesap Bağdat’tan döner. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız. Bunda hiçbir şüphe yok, sakın aklınızın ucuna bile böyle bir şeyi getirmeyin. Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi dinden, mezhepten, etnik kimlikten olursanız olun öyle bir şey söz konusu değil. İhtiyacınız olduğu sürece burada kalmaya devam edeceksiniz. Devlet, millet olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz."

İHA

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