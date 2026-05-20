  • Derebağı Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na Yoğun İlgi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Derebağı Mahallesi Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Programı kapsamında hayata geçirilen etkinlikte, farklı alanlarda hazırlanan projeler görücüye çıktı. Öğrencilerin bilimsel araştırma ve üretkenliklerini ortaya koyduğu çalışmalar, katılımcılardan tam not aldı. Fuarın açılışına Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Projeleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam İbrahim Gültekin, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Okul Müdürü Orhan Dıvarcı ise açılışa katılım sağlayan protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

Haber Merkezi

