  • Derebağı Şelalesi'nde sağanak yağış debiyi artırdı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Derebağı Şelalesi'nde su denizini son 15 yılın en yüksek noktasına çıkardı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıksız süren yağış, ilçedeki akarsu ve kaynakları beslerken, Derebağı Şelalesi’nde su debisinin belirgin şekilde artmasına neden oldu. Kış aylarında yoğun kar yağışı alan bölgede, eriyen kar sularının da etkisiyle birlikte şelaledeki su seviyesi dikkat çekici ölçüde yükseldi.
Son yağışlarla birlikte adeta coşan şelale, ortaya çıkan manzarayla görsel şölen sunarken, bölgedeki su rezervlerinin de yeniden canlanmasına katkı sağladı.
(RHA)

