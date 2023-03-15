Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

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  • 15.03.2023 09:52
  • Güncelleme: 15.03.2023 09:52
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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası, final müsabakaları ile sona erdi. Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen final müsabakalarının ardından dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Programa Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Aslan, Türkiye finalinde Sivas’ı temsil edecek öğrencileri de kutlayarak başarılar diledi. Bir süre öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet eden Aslan, daha sonra turnuvada dereceye giren öğrencilere belge ve madalyalarını takdim etti.

İHA

Kayseri Gündem
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